Російський олігарх, який днями заявив про свій відхід з Челсі, став посередником у діалозі України та Росії.

Сьогодні, 28 лютого, поблизу україно-білоруського кордону пройшли перші перемовини щодо припинення російського збройного вторгнення в Україну. Участь у них взяв Роман Абрамович. Прес-секретар 55-річного мільярдера заявив, що українська сторона сама попросила олігарха виступити посередником у діалозі, повідомляє The Athletic.

Абрамович влаштував фальшиве прощання з Челсі – Грановська і Чех тимчасово ухвалюватимуть ключові рішення

Український режисер і продюсер Олександр Роднянський теж підтвердив участь Абрамовича у перемовинах через його зв'язки як з російською, так і з єврейською громадами в Україні. За його словами, Україна шукала представника з Росії, який може допомогти у встановленні миру. Мільярдер став єдиним, хто відгукнувся на пропозицію.

Водночас депутат від Лейбористської партії Кріс Браянт вважає, що це схоже на чергову брехню з боку Росії, яка всіма силами намагається уникнути санкцій. "Якщо він настільки близький до Путіна, що може мати такий вплив, якщо він відвідував Путіна минулого тижня, на нього теж мають бути накладені санкції", – заявив депутат.

Нагадаємо, нещодавно Абрамович оголосив про відхід з Челсі, але пізніше з'явилася інформація, що росіянин продовжить неофіційно контролювати всі процеси в лондонському клубі.

Росія напала на Україну: МОК дає чорну мітку російським спортсменам, футбольні зірки віддають мільйони на армію (LIVE)