Челси в скором времени может официально получить нового владельца. В приобретении заинтересован американо-швейцарский консорциум.

Только 2 марта российский миллиардер принял решение продать лондонский клуб, а уже есть первые желающие его приобрести. Это американо-швейцарский консорциум, сообщает журналист Никола Имфельд.

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Сейчас продолжаются переговоры с нынешним владельцем Челси Романом Абрамовичем, который хочет быстро избавиться от своего актива. Если в эти выходные будет прогресс в переговорах, о продаже могут объявить уже в понедельник, 7 марта.

Напомним, Абрамович оказался под санкциями как один из приспешников президента России. После вторжения захватнических войск в Украину положение бизнесмена ухудшилось.

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