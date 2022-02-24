В Британии готовы тщательно пересмотреть свое отношение к российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Депутат от лейбористской партии Крис Брайант поделился документом 2019 года, свидетельствующим о незаконной деятельности Абрамовича, сообщает Daily Mail.

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Российский олигарх уже несколько месяцев не появлялся в Лондоне, хотя до этого потратил многие годы для наращивания своего влияния на Туманном Альбионе. При этом "босс Чукотки" не гнушался коррупционных методов. Также Абрамовичу "вспомнили" активную помощь режиму Путина, начавшего сегодня полномасштабную войну с Украиной.

Брайант требует у британского парламента обратить внимание на незаконные действия олигарха и лишить его местных активов, среди которых футбольный клуб Челси.

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