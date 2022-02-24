У Британії готові ретельно переглянути своє ставлення до російського олігарха Романа Абрамовича.

Депутат від лейбористської партії Кріс Брайант поділився документом 2019 року, який свідчить про незаконну діяльність Абрамовича, інформує Daily Mail.

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Російський олігарх вже кілька місяців не з'являвся в Лондоні, хоча до цього витратив чимало років для нарощення свого впливу на Туманному Альбіоні. При цьому "бос Чукотки" не гребував корупційними методами. Також Абрамовичу "пригадали" активну допомогу режиму Путіна, який сьогодні розпочав повномасштабну війну з Україною.

Брайант вимагає у британського парламенту звернути увагу на незаконні дії олігарха і позбавити його місцевих активів, серед яких футбольний клуб Челсі.

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