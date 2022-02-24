После очередных угроз суверенитета Украины со стороны российского президента Владимира Путина к нему обратился хавбек Александрии Сергей Рыбалка с искренней просьбой.

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"Тварь, умри уже наконец", – написал Рыбалка на фото российского президента в своем Instagram.

Отметим, что Сергей находился в структуре Динамо с 2011 по 2017 годы с перерывом на аренду в Слован. Успел поиграть в Сивасспоре, а сейчас защищает цвет Александрии.

Заметим, сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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