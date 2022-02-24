"Тварь, умри уже наконец": Рыбалка обратился к Путину после начала военной агрессии в отношении Украины
Полузащитник Александрии Сергей Рыбалка продемонстрировал свое отношение к президенту страны-агрессора.
После очередных угроз суверенитета Украины со стороны российского президента Владимира Путина к нему обратился хавбек Александрии Сергей Рыбалка с искренней просьбой.
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"Тварь, умри уже наконец", – написал Рыбалка на фото российского президента в своем Instagram.
Отметим, что Сергей находился в структуре Динамо с 2011 по 2017 годы с перерывом на аренду в Слован. Успел поиграть в Сивасспоре, а сейчас защищает цвет Александрии.
Заметим, сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.
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