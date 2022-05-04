Британское правительство предупредило, что продажа клуба должна быть оформлена до 31 мая, сообщает ESPN.

Благие намерения Абрамовича были блефом – российский миллиардер срывает продажу Челси, требуя деньги

Абрамович поручил процедуру банку Raine Group, якобы одобрившему заявку американского бизнесмена Тодда Боли в размере 4 млрд фунтов. Российский олигарх не должен был получить ни одного пенни, однако в последний момент решил "выбивать" 1,6 млрд фунтов долга Челси. Британским чиновникам это совсем не нравится, поэтому они в очередной раз предупредили лондонский клуб о необходимости сменить владельца.

Челси получил специальную лицензию на организацию своей деятельности до 31 мая. Если продажа не будет оформлена до этой даты, то лондонцы окажутся перед реальной угрозой банкротства.

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