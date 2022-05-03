Владелец Челси Роман Абрамович не спешит продавать клуб, который не может нормально функционировать.

Сначала приспешник Путина тянул с продажей якобы из-за отсутствия реальных покупателей. Когда такой нашелся, Абрамович решил разыграть другую карту.

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По информации The Times, россиянин отказался от своего же обещания. Абрамович сначала якобы согласился простить Челси кредиты, которые клуб получил за время правления бизнесмена. Теперь миллиардер хочет получить вспять 1,6 млрд фунтов.

Такие требования фактически срывают продажу Челси. Дело в том, что из-за санкций Абрамович не имеет права получить от операции ни копейки. Это якобы устраивало россиянина, даже заявившего о намерении часть суммы направить в фонд для помощи украинцам. Похоже, это оказалось еще одним блефом.

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