Английская Премьер-лига решила вмешаться в ситуацию вокруг Челси и Романа Абрамовича.

"После введения санкций правительством Великобритании правление Премьер-лиги отстранило Романа Абрамовича с должности директора футбольного клуба Челси.

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Решение Совета не влияет на способность клуба тренироваться и играть свои матчи согласно лицензии, выданной правительством. Срок действия лицензии истекает 31 мая 2022 года", – говорится в официальном заявлении АПЛ.

Напомним, власти Великобритании выдали Челси лицензию на проведение отдельной деятельности, но запретили продавать билеты, атрибутику, получать деньги от спонсоров, подписывать новых игроков или продолжать сотрудничество с футболистами. Фактически Абрамовича заставляют без торгов и личной выгоды передать лондонский клуб другому владельцу.

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