Англійська Прем'єр-ліга також вирішила втрутитись у ситуацію навколо Челсі та Романа Абрамовича.

"Після введення санкцій урядом Великої Британії правління Прем'єр-ліги усунуло Романа Абрамовича з посади директора футбольного клубу Челсі.

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Рішення Ради не впливає на здатність клубу тренуватися та грати свої матчі згідно з ліцензією, яку видав уряд. Термін дії ліцензії спливає 31 травня 2022 року", – йдеться в офіційній заяві АПЛ.

Нагадаємо, влада Великобританії видала Челсі ліцензію на проведення окремої діяльності, але заборонила продавати квитки, атрибутику, отримувати гроші від спонсорів, підписувати нових гравців чи продовжувати співпрацю з футболістами. Фактично Абрамовича змушують без торгів і особистої вигоди передати лондонський клуб іншому власнику.

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