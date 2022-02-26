Наставник Челси Томас Тухель не уверен, что российский олигарх и владелец "синих" Роман Абрамович также виноват во вторжении в Украину.

"Мы не должны делать вид, что проблемы нет. Ситуация ужасна для всех. Никто не ожидал такого, это кажется нереальным. Это омрачает наш разум, не дает радоваться перед финалом Кубка английской лиги.

Абрамович рискует потерять Челси – олигарха обвинили в коррупции и помощи режиму Путина

Думаю, команда и тренеры вправе не погружаться в политику и сосредоточиться на спорте. Не потому, что мы прячемся. Ситуация ужасная, безусловно.

Я могу понять критику относительно клуба и нас, людей, которые его представляют. Мы не можем полностью избавиться от этого.

Но, возможно, люди смогут понять меня как тренера и игроков как футболистов – мы не понимаем того, что происходит и насколько во всем этом замешан владелец Роман Абрамович.

Мы не чувствуем ответственности за происходящее. Это ужасно, в этом не может быть сомнения, что война в Европе для меня казалась невозможной в течение длительного времени. Давайте подождем", – цитирует Тухеля Sky Sports.

Абрамовича называют "карманным" бизнесменом Владимира Путина, который активно помогает режиму, а, соответственно, и причастен к войне с Украиной.

Россия напала на Украину: Польша игнорирует оккупанта, поддержка легионеров не утихает, Петербург без финала ЛЧ