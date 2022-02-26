"Протягом майже 20 років володіння футбольним клубом Челсі я завжди розглядав свою роль зберігача клубу, чия робота полягає у забезпеченні того, щоб ми були настільки успішними, наскільки ми можемо бути сьогодні, а також у створенні майбутнього, а також відіграючи позитивну роль у наших спільнотах.

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Я завжди ухвалював рішення, виходячи з інтересів клубу. Я, як і раніше, відданий цим цінностям. Ось чому сьогодні я передаю піклувальникам благодійного фонду Челсі керівництво та турботу про ФК Челсі. Я вважаю, що в даний час вони перебувають у кращому становищі, щоб дбати про інтереси клубу, гравців, персоналу та вболівальників", – йдеться у заяві на офіційному сайті Челсі.

Нагадаємо, Абрамович придбав Челсі у липні 2003 року. Нещодавно депутат від лейбористської партії Кріс Браян висунув олігарху звинувачення у корупції та допомозі режиму Путіна.

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