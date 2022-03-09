Скандальному миллиардеру пришлось попрощаться со своим детищем из-за войны, которую Россия начала на территории Украины. Абрамович уже передал управление клубом благотворительному фонду и объявил, что продает Челси.

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Бизнесмен планировал напоследок солидно обогатиться, выставив минимальную цену в 3 млрд фунтов. Абрамович уже отклонил предложения швейцарского консорциума, который давал всего 2,2 млрд. У него есть еще несколько запросов, но ни один из них даже не близок к требуемой сумме, сообщает ESPN.

Потенциальные покупатели понимают, что Абрамовичу придется пойти на уступки. Геополитическая ситуация играет против россиянина, которому так и не суждено было отметить двадцатилетие своего правления в лондонском клубе. Бизнесмен купил Челси в 2003 году.

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