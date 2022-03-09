Російський бізнесмен Роман Абрамович поки не знайшов покупця на свій футбольний клуб.

Скандальному мільярдеру довелося попрощатися зі своїм дітищем через війну, яку Росія розпочала на території України. Абрамович уже передав управління клубом благодійному фонду та оголосив, що продає Челсі.

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Бізнесмен планував наостанок солідно збагатитися, виставивши мінімальну ціну в 3 млрд фунтів. Абрамович уже відхилив пропозиції швейцарського консорціуму, який давав лише 2,2 млрд. У нього є ще кілька запитів, але жоден з них навіть не близький до необхідної суми, повідомляє ESPN.

Потенційні покупці розуміють, що Абрамовичу доведеться піти на поступки. Геополітична ситуація грає проти росіянина, якому так і не судилося відзначити двадцятиліття свого правління у лондонському клубі. Бізнесмен купив Челсі у 2003 році.

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