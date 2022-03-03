"Это правильное решение, ситуация ухудшилась быстро, и его позиция неустойчива. Самая быстрая продажа у нас длилась 10 дней, но можно справиться быстрее. Обычно это вопрос недель, но зависит от сложности и количества потенциальных покупателей.

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Спорт и Россия сейчас не могут сосуществовать. Ничего не изменится, пока Путин на своем месте", – цитирует Мастерса сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, Роман Абрамович находится под санкциями как один из приспешников президента России. После вторжения захватнических войск в Украину положение бизнесмена еще больше ухудшилось. Абрамовичу пришлось объявить о продаже клуба.

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