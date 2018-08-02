Абидаль отрицает, что тайно встречался с Погба

Технический директор Барселоны Эрик Абидаль не встречался с Полем Погба, чтобы обсудить переход в каталонский клуб.
Эрик Абидаль отрицает появившуюся накануне в СМИ инфомацию о том, что он проводил тайные переговоры с полузащитником Манчестер Юнайтед и сборной Франции Полем Погба, обсуждая с соотечественником возможный переход в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.
Погба провел тайную встречу с Абидалем, чтобы обсудить переход в Барселону
Стоит отметить, 38-летний работник структуры Барселоны не отрицал интерес клуба к подписанию Погба.
В прошлом сезоне Погба провел за "красных дьяволов" 37 матчей во всех турнирах, забив при этом 6 мячей и отдав 12 результативных передач.
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