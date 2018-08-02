Абідаль заперечив, що таємно зустрічався з Погба

Технічний директор Барселони Ерік Абідаль не зустрічався з Полем Погба, щоб обговорити перехід в каталонський клуб.

Ерік Абідаль заперечує інформацію, що з'явилася напередодні в ЗМІ про те, що він проводив таємні переговори з півзахисником Манчестер Юнайтед і збірної Франції Полем Погба, обговорюючи зі співвітчизником можливий перехід в каталонський клуб, повідомляє Mundo Deportivo.

Погба провів таємну зустріч з Абідалем, щоб обговорити перехід в Барселону

Варто відзначити, 38-річний працівник структури Барселони не заперечив інтерес клубу до підписання Погба.

У минулому сезоні Погба провів за "червоних дияволів" 37 матчів у всіх турнірах, забивши при цьому 6 м'ячів і віддавши 12 результативних передач.

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