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Погба провел тайную встречу с Абидалем, чтобы обсудить переход в Барселону

14:09 50 Читати українською
Погба провел тайную встречу с Абидалем, чтобы обсудить переход в Барселону
Поль Погба / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Игрок Манчестер Юнайтед Поль Погба может покинуть команду.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может продолжить карьеру в Испании, сообщает Tuttosport.

По информации издания, французский футболист встретился с техническим директором Барселоны Эриком Абидалем, чтобы обсудить возможный переход.

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Отмечается, что чемпион мира 2018 года решил покинуть Манчестер Юнайтед, а Барселона не против подписать полузащитника. Одной из причин ухода может стать тот факт, что у Погба испортились отношения с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью.

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