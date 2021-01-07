Лиэл Абада, который является вингером Маккаби Петах-Тиква, не слишком озабочен своим потенциальным переездом в Киев.

"Переговоры с Динамо? Я сейчас нахожусь в Петах-Тикве. Мне больше ничего нового не говорили. Все мои мысли только о футболе.

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Мне сделали хорошую рекламу, но я буду продолжать усердно работать, оставаться скромным. Я хочу достичь как можно большего, но мне придется еще пройти долгий путь. Я буду много работать, и этому нет предела.

Я трансфером не занимаюсь, есть люди, которые ведут эти вопросы. Останусь ли я тут к следующей игре Маккаби? Не знаю", – цитирует Абада Maariv.

По информации СМИ, киевляне пока не могут согласовать с представителями израильтянина детали личного контракта.

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