Ліель Абада, який є вінгером Маккабі Петах-Тіква, не надто переймається своїм потенційним переїздом в Київ.

"Перемовини з Динамо? Я зараз перебуваю в Петах-Тікві. Мені більше нічого нового не говорили. Всі мої думки тільки про футбол.

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Мені зробили хорошу рекламу, але я буду продовжувати старанно працювати, залишатися скромним. Я хочу досягти якомога більшого, але мені доведеться ще пройти довгий шлях. Я буду багато працювати, і цьому немає меж.

Я трансфером не займаюся, є люди, які ведуть ці питання. Чи залишуся я тут до наступної гри Маккабі? Не знаю", – цитує Абаду Maariv.

За інформацією ЗМІ, кияни поки не можуть узгодити з представниками ізраїльтянина деталі особистого контракту.

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