Динамо и первый сомнительный трансфер 2021 – он громил Украину, или Приговор чемпиону мира, который трудно понять
Лиэл Абада имеет все шансы вскоре стать премьерным зимним новичком команды Мирчи Луческу. Несмотря на всю его перспективность, трансфер Динамо вызывает немало вопросов.
Даже приближенные к киевскому клубу инсайдеры не могут оправдать этот сомнительный переход. Лиэл Абада станет игроком Динамо, если верить его отцу, в ближайшее время. Иногда, конечно, агенты и родственники футболистов сознательно вводят в заблуждение, чтобы выбить для своего парня контракт или трансфер получше. Однако не похоже, что это про нынешнюю историю. На Инстаграм 19-летнего игрока молодежной сборной Израиля уже подписан известный украинский агент Вадим Шаблий, который представляет немало своих клиентов в составе киевлян. О подробностях трансфера сообщают сразу несколько источников.
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Луческу окончательно разуверился в игре с центрфорвардом и теперь будет выпускать по 3-4 вингера за раз? Ибо Динамо – это такой интересный клуб, где крайние полузащитники становятся лучшими бомбардирами из года в год вот уже 6 сезон подряд. Ранее Ярмоленко, после него Цыганков. Да и те же Вербич, Жерсон, Цитаишвили, немного в меньшей степени Де Пена также заточены прежде всего на собственные голы или комбинации между собой, а не помощь центрфорвардам. Телеграм канал Динамо Киев Inside справедливо замечает, что отнюдь не вингеры является самым уязвимым местом актуального состава. А есть ведь еще Леднев, Сидклей, которого после возвращения из Бразилии также видят поближе к атаке, Клейтон – совершенно загадочный персонаж, который не провел ни одной официальной минуты на поле.
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Много сравнений с Соломоном, но есть ли у Динамо такая уж насущная необходимость развивать чужих талантов на данной позиции? Луческу очень легко попрощался с Цитаишвили, причем выбор команды (Ворскла играет не совсем в тот футбол, который прививает румынский тренер киевлян) откровенно удивил – такое впечатление, что либо не особо беспокоились направлением для Гио, либо выбирали исключительно по взгляду на таблицу УПЛ, причем где-то по состоянию еще на далекий 11 тур. А здесь другой правый вингер. Позиция, где основной игрок (Цыганков) стал лучшим в Динамо 2020 года. Ранее были разговоры, что легионер должен быть на 2 головы сильнее украинца. Так неужели Абада настолько крут?
С нашим футболом он познакомился фактически в 2019 году. Лиэл оформил дубль за сборную U-19 в товарищеском матче Израиль – Украина (4:0). Показал себя техничным скоростным игроком, которого тянет в центр и чужую штрафную площадь. Но тот же Цитаишвили на золотом для наших Мундиале U-20 выглядел не менее убедительным. И по большинству статистических показателей Абада не выделяется даже на фоне Гио, не говоря уж о Цыганкове, которого вот-вот продадут, но все никак. Лиэл забивал в Юношеской ЛЧ, но в ворота Астаны, а вот с клубом уровня повыше (Ренн) не сложилось. В свои 19 наколотил 11 голов и оформил 9 ассистов за 51 матч, однако больше половины – во втором по классу дивизионе.
У Абады есть свои плюсы. Техника работы с мячом на достаточно высоком уровне, возможность сыграть на обоих флангах атаки с его рабочей правой, навыки завершать моменты в центре штрафной. Однако выступает он в команде, которая играет в позиционный футбол значительно меньше, чем требует Луческу. Главные моменты в нарезках результативных действий Лиэла – следствие контратак и не слишком плотной обороны. Такая улучшенная версия Супряги, только на фланге. Как себя поведет молодой израильтянин в условиях автобусов УПЛ? Молодежные чемпионы мира, на которых Динамо возлагало большие надежды, праздновали триумф в защитном футболе на контратаках, а переход в реалии позиционки стал очень болезненным.
Настораживают и моменты, как Маккаби продает своего крупнейшего таланта. Президент клуба из Петах-Тиквы Ави Лузон заодно и выполняет функции едва ли не крестного отца игрока. Он угрожает сорвать трансфер, потому как выступает против того, чтобы вносить в контракт Абады финансовые санкции за дисциплинарные нарушения. А сама схема перехода представляется весьма странной, ведь никто не будет платить озвученные сначала 5 млн евро (при втрое меньшей стоимости вингера на Трансфермаркт) живыми деньгами, а лишь тогда, когда удастся его выгодно перепродать, и по поводу суммы этих процентов идут очень напряженные торги. В то же время сами израильтяне делают на этом бизнес получше, ведь киевляне светятся в еврокубках, поэтому по такой схеме в итоге можно заработать больше, чем напрямую из далеко не самой сильной лиги.
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Суркис же, похоже, продолжает попытки заработать на молодых футболистах, уже даже иностранных. Почему бы тогда не дождаться, пока вернется из аренды в Олимпик также вингер Бенито, который уже себя проявил в наших реалиях на тех же обоих флангах атаки? Прослеживается здесь и желание определенным образом скопировать Шахтер. С бразильским вектором не получилось, так теперь хотя бы повторить путь Соломона, которого уже зовут в топ-чемпионаты? Но желание – это одно, а реальность сурово корректирует все планы. Если Абада и засветится, пройдет немало времени. Времени, которое можно было бы инвестировать в своего бесплатного Цитаишвили. А так все очень печально для Гио и туманно для самого киевского клуба.
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