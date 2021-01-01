Даже приближенные к киевскому клубу инсайдеры не могут оправдать этот сомнительный переход. Лиэл Абада станет игроком Динамо, если верить его отцу, в ближайшее время. Иногда, конечно, агенты и родственники футболистов сознательно вводят в заблуждение, чтобы выбить для своего парня контракт или трансфер получше. Однако не похоже, что это про нынешнюю историю. На Инстаграм 19-летнего игрока молодежной сборной Израиля уже подписан известный украинский агент Вадим Шаблий, который представляет немало своих клиентов в составе киевлян. О подробностях трансфера сообщают сразу несколько источников.

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Луческу окончательно разуверился в игре с центрфорвардом и теперь будет выпускать по 3-4 вингера за раз? Ибо Динамо – это такой интересный клуб, где крайние полузащитники становятся лучшими бомбардирами из года в год вот уже 6 сезон подряд. Ранее Ярмоленко, после него Цыганков. Да и те же Вербич, Жерсон, Цитаишвили, немного в меньшей степени Де Пена также заточены прежде всего на собственные голы или комбинации между собой, а не помощь центрфорвардам. Телеграм канал Динамо Киев Inside справедливо замечает, что отнюдь не вингеры является самым уязвимым местом актуального состава. А есть ведь еще Леднев, Сидклей, которого после возвращения из Бразилии также видят поближе к атаке, Клейтон – совершенно загадочный персонаж, который не провел ни одной официальной минуты на поле.

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Много сравнений с Соломоном, но есть ли у Динамо такая уж насущная необходимость развивать чужих талантов на данной позиции? Луческу очень легко попрощался с Цитаишвили, причем выбор команды (Ворскла играет не совсем в тот футбол, который прививает румынский тренер киевлян) откровенно удивил – такое впечатление, что либо не особо беспокоились направлением для Гио, либо выбирали исключительно по взгляду на таблицу УПЛ, причем где-то по состоянию еще на далекий 11 тур. А здесь другой правый вингер. Позиция, где основной игрок (Цыганков) стал лучшим в Динамо 2020 года. Ранее были разговоры, что легионер должен быть на 2 головы сильнее украинца. Так неужели Абада настолько крут?

С нашим футболом он познакомился фактически в 2019 году. Лиэл оформил дубль за сборную U-19 в товарищеском матче Израиль – Украина (4:0). Показал себя техничным скоростным игроком, которого тянет в центр и чужую штрафную площадь. Но тот же Цитаишвили на золотом для наших Мундиале U-20 выглядел не менее убедительным. И по большинству статистических показателей Абада не выделяется даже на фоне Гио, не говоря уж о Цыганкове, которого вот-вот продадут, но все никак. Лиэл забивал в Юношеской ЛЧ, но в ворота Астаны, а вот с клубом уровня повыше (Ренн) не сложилось. В свои 19 наколотил 11 голов и оформил 9 ассистов за 51 матч, однако больше половины – во втором по классу дивизионе.

Як потенційний новачок Динамо забивав Україні pic.twitter.com/E7KBh1flPS — twit f24 (@TwitF24) January 1, 2021

У Абады есть свои плюсы. Техника работы с мячом на достаточно высоком уровне, возможность сыграть на обоих флангах атаки с его рабочей правой, навыки завершать моменты в центре штрафной. Однако выступает он в команде, которая играет в позиционный футбол значительно меньше, чем требует Луческу. Главные моменты в нарезках результативных действий Лиэла – следствие контратак и не слишком плотной обороны. Такая улучшенная версия Супряги, только на фланге. Как себя поведет молодой израильтянин в условиях автобусов УПЛ? Молодежные чемпионы мира, на которых Динамо возлагало большие надежды, праздновали триумф в защитном футболе на контратаках, а переход в реалии позиционки стал очень болезненным.

Настораживают и моменты, как Маккаби продает своего крупнейшего таланта. Президент клуба из Петах-Тиквы Ави Лузон заодно и выполняет функции едва ли не крестного отца игрока. Он угрожает сорвать трансфер, потому как выступает против того, чтобы вносить в контракт Абады финансовые санкции за дисциплинарные нарушения. А сама схема перехода представляется весьма странной, ведь никто не будет платить озвученные сначала 5 млн евро (при втрое меньшей стоимости вингера на Трансфермаркт) живыми деньгами, а лишь тогда, когда удастся его выгодно перепродать, и по поводу суммы этих процентов идут очень напряженные торги. В то же время сами израильтяне делают на этом бизнес получше, ведь киевляне светятся в еврокубках, поэтому по такой схеме в итоге можно заработать больше, чем напрямую из далеко не самой сильной лиги.

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Суркис же, похоже, продолжает попытки заработать на молодых футболистах, уже даже иностранных. Почему бы тогда не дождаться, пока вернется из аренды в Олимпик также вингер Бенито, который уже себя проявил в наших реалиях на тех же обоих флангах атаки? Прослеживается здесь и желание определенным образом скопировать Шахтер. С бразильским вектором не получилось, так теперь хотя бы повторить путь Соломона, которого уже зовут в топ-чемпионаты? Но желание – это одно, а реальность сурово корректирует все планы. Если Абада и засветится, пройдет немало времени. Времени, которое можно было бы инвестировать в своего бесплатного Цитаишвили. А так все очень печально для Гио и туманно для самого киевского клуба.

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