Динамо не смогло согласовать контракт Абады – израильские СМИ назвали причину
Похоже, хавбек Лиэл Абада продолжит выступления за Маккаби Петах-Тиква.
Лиэл Абада и Динамо не смогли договориться о сотрудничестве из-за определенных пунктов контракта полузащитника, сообщает Maariv.
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По информации источника, 19-летний израильтянин требовал убрать из соглашения раздел о дисциплинарных санкциях, на что киевский клуб ответил отказом. Именно недоразумения по контракту завели диалог между игроком и "бело-синими" в тупик.
Раинше сообщалось, что в соглашении также есть противоречия относительно финансовых условий Абады, а также суммы трансфера.
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