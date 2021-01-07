Лиэл Абада и Динамо не смогли договориться о сотрудничестве из-за определенных пунктов контракта полузащитника, сообщает Maariv.

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По информации источника, 19-летний израильтянин требовал убрать из соглашения раздел о дисциплинарных санкциях, на что киевский клуб ответил отказом. Именно недоразумения по контракту завели диалог между игроком и "бело-синими" в тупик.

Раинше сообщалось, что в соглашении также есть противоречия относительно финансовых условий Абады, а также суммы трансфера.

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