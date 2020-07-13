"А теперь покажите яйца": фанаты Интера дали четкий сигнал Конте и Ко

Болельщики миланского Интера расстроены нестабильными результатами команды.
Перед матчем 32-го тура Серии А против Торино сторонники "змей" разместили возле домашнего стадиона команды баннер с красноречивым текстом: "Мы понимаем ваши оправдания, а теперь покажите яйца".
Интер получил сенсационный топ-вариант замены Конте
Таким образом фанаты хотели поддержать команду, у которой в последнее время кризис с результатами. После карантина команда Антонио Конте выиграла лишь 3 из семи матчей, а последние два тура вообще не знает вкуса побед.
Добавим, что Интер борется за место в топ-4 по итогам сезона. В случае победы над Торино "нерадзурри" по очкам догонят Лацио, который занимает вторую строчку.
Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають