"А теперь покажите яйца": фанаты Интера дали четкий сигнал Конте и Ко

Болельщики миланского Интера расстроены нестабильными результатами команды.

Перед матчем 32-го тура Серии А против Торино сторонники "змей" разместили возле домашнего стадиона команды баннер с красноречивым текстом: "Мы понимаем ваши оправдания, а теперь покажите яйца".

Интер получил сенсационный топ-вариант замены Конте

Таким образом фанаты хотели поддержать команду, у которой в последнее время кризис с результатами. После карантина команда Антонио Конте выиграла лишь 3 из семи матчей, а последние два тура вообще не знает вкуса побед.

Добавим, что Интер борется за место в топ-4 по итогам сезона. В случае победы над Торино "нерадзурри" по очкам догонят Лацио, который занимает вторую строчку.

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