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"А тепер покажіть яйця": фанати Інтера дали чіткий сигнал Конте і Ко

22:03 - Читать на русском

Уболівальники міланського Інтера засмучені нестабільними результатами команди.

 
Андреа Белотті 17’
17’ Андреа Белотті

Перед матчем 32-го туру Серії А проти Торіно прихильники "змій" розмістили біля домашнього стадіону команди банер з красномовним текстом: "Ми розуміємо ваші виправдання, а тепер покажіть яйця".

Інтер отримав сенсаційний топ-варіант заміни Конте

Таким чином фанати хотіли підтримати команду, у якої останнім часом криза з результатами. Після карантину команда Антоніо Конте виграла лише 3 із семи матчів, а останні два тури взагалі не знає смаку перемог.

Додамо, що Інтер бореться за місце у топ-4 за підсумками сезону. В разі перемоги над Торіно "нерадзуррі" за очками наздоженуть Лаціо, який посідає другу сходинку.

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Теги
Італія Інтер Інтер футбольні фанати Фото Інтер - Торіно
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