Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають

Донецький Шахтар отримав, мабуть, найкращого суперника на стадії 1/4 фіналу ЛЄ, якого можна було тільки вибрати. "Футбол 24" забігає дещо наперед.

Звісно, треба ще пройти Вольфсбург. Здобута на виїзді перевага 2:1 не гарантує легкого життя у Києві, але підстав для раптового фіаско старих-нових чемпіонів України поки немає. Як і вірити у ренесанс "вовків" немає особливих причин. Тому давайте припускати, що Шахтар уже там, за 2 кроки до фіналу ЛЄ. Каштру і без нас прекрасно розуміє – команді рано думати про наступного суперника, зараз потрібно довести справу до кінця, аби не сконфузитися з Вольфсбургом. Однак у "гірників" є декілька переваг перед клубом, який другий сезон поспіль застрибнув на одне з останніх місць від Бундесліги в єврокубках.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20 – Шахтар отримав сітку непоганих суперників

По-перше, УЄФА таки піддався тиску грандів, які не хотіли грати домашній матчі-відповіді 1/8 плей-офф на нейтральних полях. У випадку Шахтаря це взагалі була б країна суперника. Не дуже справедливо, погодьтесь. По-друге, тонус мав би бути кращим. Вольфсбург у відпустку пішов ще 27 червня, німецький сезон не відновить до вересня, тоді як донецький клуб свій останній матч чемпіонату зіграє 19 липня, а вже за пару тижнів рестарт єврокубків. По-третє, рівень гри – сьома команда Бундесліги ні в чому особливо не переважає, щоб говорити про камбек з перевагою у 2 голи.

Так, напрочуд якісні стандарти плюс проблеми в обороні Шахтаря (по 2 пропущені кожен другий тур голи від Олександрії, Десни і Динамо дуже насторожують) можуть стати тією чи не єдиною шпариною, крізь яку команда Гласнера здатна прорватися у чвертьфінал, але ж і сам Вольфсбург навряд чи втримає ворота на замку. Після відновлення Бундесліги "вовки" вразили, по суті, лише двічі за 9 турів (по 4 перемоги і поразки). Тільки 1 сухий матч і відразу 5, в яких пропускали 2 м'ячі та більше.

Тому тільки Шахтар може сам позбавити себе чвертьфіналу в ситуації, що склалася. Жодних виправдань тут не може бути. А далі все склалося якнайкраще. Базель або Айнтрахт. Причому на 99% це будуть старі знайомі зі Швейцарії, а не кривдники з Німеччини. Навряд чи Франкфурт воскресне після домашніх 0:3. Чи міг жереб 1/4 фіналу бути кращим? Ні. Десь поруч Башакшехір і Копенгаген, але турки близькі до історичного чемпіонства і є дуже неприємним опонентом, який вибив у групі Борусію Менхенгладбах.

Базель же навіть у швейцарській Суперлізі втратив позиції флагмана. Уперше за понад 10 років "червоно-сині" ризикують пролетіти повз Лігу чемпіонів, посідаючи лише 3-й рядок у чемпіонаті, де після рестарту тричі програли колективам з нижньої половини таблиці. Крім того, Шахтар ніколи не поступався базельцям. Пятов і Срна, які тоді грали, добре пам'ятають і можуть розповісти молодшим одноклубникам. Не дивно, що обидва зізналися – жеребом задоволені.

Команди зустрічалися у Лізі чемпіонів 2008/09 – сезоні, який завершився... завоюванням підопічними Луческу Кубка УЄФА, що передував ЛЄ. У Донецьку українці тріумфували 5:0 з бенефісом Жадсона (хет-трик плюс гольовий пас) і власним рекордом в ЛЧ на той момент, а на виїзді виграли 2:1 з крутим ударом Фернанандінью. Ще раніше в Кубку Інтертото команди розійшлися миром 2:2, а спаринги "гірники" також впевнено вигравали в різні часи (3:1 і 3:0).

Гол майже з центра поля – легенду Шахтаря привітали пам'ятним відео шаленого удару в Лізі чемпіонів

Очевидно, півфінал повинен бути програмою мінімум. А далі вже є варіанти. Інтер Конте виглядає найбільш грізним у півфінальній сітці, де Шахтарю також можуть випасти Рейнджерс, Байєр або Хетафе. Утім, останнім часом міланський клуб дуже багато пропускає і втрачає очки у боях проти середняків чемпіонату Італії. Якось не скажеш, що це непрохідний суперник. Антоніо Конте тільки будує суперпроект, але все одно буде дуже важко. Хетафе максимально неприємний своїм закритим стилем гри а-ля Атлетіко Сімеоне, а з німцями і шотландцями грати можна.

Якщо вже зовсім помріяти, то у фіналі Шахтар чекає серед інших варіантів імовірність зустрічі з колишнім наставником Фонсекою (якщо ще Рома пройде потужні Севілью і Вулверхемптон) або той же Манчестер Юнайтед – топова нагода себе проявити на фоні одного з гігантів АПЛ. "Дияволи" Сульшера залишаються головним фаворитом Ліги Європи 2020, за версією букмекерів, залишаючи позаду Інтер і Байєр. Фінал нинішнього і попереднього тренерів "гірників" – безцінно. А дуель проти екс-партнера, манкуніанця Фреда, в активі якого 2 голи і 3 асисти за 3 матчі плей-офф поточного євросезону, можливо, ще крутіша.

Суперник Шахтаря таємною зброєю опустив з небес німецького гранда – секрет розкрито