"80 млн евро за Эрнандеса – у меня живот болит от таких сумм", – Эффенберг раскритиковал трансферы Баварии

Бывший игрок сборной Германии Штефан Эффенберг резко прошелся по новичку Баварии Лукасу Эрнандесу и раскритиковал трансферную политику мюнхенцев.

"Баварию этим летом ждет перестройка, и они уже потратили достаточно денег. Но вопросов много. Хасан Салихамиджич (спортивный директор Баварии – прим. Футбол 24) все время говорит о Паваре и Эрнандесе, что подписал двух чемпионов мира.

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Мне кажется, тот факт, что они стали чемпионами мира в 2018-м с Францией, вообще не имеет значения. Это не значит, что они будут чемпионами мира еще десять лет.

В ситуации с трансфером Эрнандеса есть только один победитель, если отталкиваться от суммы трансфера (80 млн евро – прим.). Это Атлетико. Такая сумма сейчас кажется чем-то обычным, но у меня аж живот болит.

Это одна из причин, по которой болельщики часто не понимают, что происходит. Если все продолжится в том же духе, через пять лет мы будем платить пять млн евро за водителя автобуса.

Я бы лучше потратил 80 млн евро на игроков, которые находятся в центре игры, или на атакующего, креативного футболиста", – цитирует Эффенберга T-online.

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