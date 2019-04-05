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"80 млн євро за Ернандеса – у мене живіт болить від таких сум", – Еффенберг розкритикував трансфери Баварії

16:48 218 Читать на русском
"80 млн євро за Ернандеса – у мене живіт болить від таких сум", – Еффенберг розкритикував трансфери Баварії
Штефан Еффенберг / Фото Shz

Колишній гравець збірної Німеччини Штефан Еффенберг різко пройшовся по новачку Баварії Лукасу Ернандесу та розкритикував трансферну політику мюнхенців.

"Баварію цього літа чекає перебудова, і вони вже витратили достатньо грошей. Але питань багато. Хасан Саліхаміджич (спортивний директор Баварії – прим. Футбол 24) весь час говорить щодо Павара і Ернандеса, що підписав двох чемпіонів світу.

Баварія підписала Павара: з резерву Лілля та другої Бундесліги до тріумфу на чемпіонаті світу в 22 роки

Мені здається, той факт, що вони стали чемпіонами світу в 2018-му з Францією, взагалі не має значення. Це не означає, що вони будуть чемпіонами світу ще десять років.

У ситуації з трансфером Ернандеса є тільки один переможець, якщо відштовхуватися від суми трансферу (80 млн євро – прим.). Це Атлетіко. Така сума зараз здається чимось звичайним, але у мене аж живіт болить.

Це одна з причин, через яку вболівальники часто не розуміють, що відбувається. Якщо все продовжиться в тому ж дусі, через п'ять років ми будемо платити п'ять млн євро за водія автобуса.

Я б краще витратив 80 мільйонів на гравців, які знаходяться в центрі гри, або на атакувального, креативного футболіста", – цитує Еффенберга T-online.

Підписавши Лукаса, Баварія прийняла правила великої гри: фінанси, укомплектована захисна ланка, майбутні гучні трансфери

Теги
Німеччина Штефан Еффенберг Лукас Ернандес Лукас Ернандес Трансфери Баварії Бенжамен Павар Бенжамен Павар Баварія Баварія
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