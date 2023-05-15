"Блаугранас" обыграли в 34 туре Эспаньол (4:2) и досрочно обеспечили себе титул чемпиона Испании. В полной мере насладиться триумфом на поле помешали выбежавшие на поле фанаты.

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Барселона продолжила праздновать в раздевалке. К игрокам присоединился президент каталонцев Лапорта, которого с ног до головы облили водой. Руководитель "блаугранас", как ребенок, весело прыгал вместе со своей командой, излучая удовольствие.

Дальше свои празднования Барселона продолжила с фанатами, которые ожидали возвращения команды с пиротехникой. Рафинья танцевал с файером и бутылкой спиртного. К "блаугранасу" присоединился также Неймар, прилетевший в Испанию, чтобы разделить триумф с бывшими партнерами по команде.

Каталонцы завоевали чемпионство впервые за четыре года. Вероятно, еще несколько дней мы будем видеть празднование болельщиков, игроков и тренеров.

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