У матчі з Еспаньйолом (4:2) Барселона достроково оформила перше місце в Ла Лізі 2022/23 і виграла 27-й чемпіонський титул у клубній історії. Клуб вирішив організувати чемпіонський парад, не чекаючи формального завершення сезону – захід було призначено на понеділок, 15 травня.

Дикі танці Лапорти, Неймар та алкотреш Рафіньї – Барселона божевільно відсвяткувала чемпіонство

Як інформує Diario Sport, вшановувати команду зібралися 76 тисяч уболівальників. Вони супроводжували автобус із чемпіонськими командами чоловічої та жіночої команд Барселони. Виграш чемпіонського титулу відзначали всі – головний тренер "блаугранас" Хаві святкував із банкою пива в руці.

Барселона виграла Ла Лігу, знищивши Еспаньйол – фанати вигнали команду Хаві з поля після здобуття 27-го чемпіонства