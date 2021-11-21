Центральный матч тура, да простит нас Андрей Шевченко. Милан вчера неожиданно уступил Фиорентине и сделал роскошный подарок конкурентам. Следовательно, Наполи сегодня мог вернуть себе единоличное лидерство, а Интер надеялся нанести команде своего бывшего наставника первое поражение в сезоне и вернуться в чемпионскую гонку.

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Возможно, именно высокая цена ошибки сдерживала футболистов на старте матча. Игра была интенсивной, но вот с острыми моментами не складывалось. На 16-й минуте Интер провел первую опасную атаку. На ударной позиции оказался Дармиан. Защитник совсем чуть-чуть не попал в створ. Буквально сразу же Наполи забил. Зелински жестко отобрал мяч у Бареллы и побежал открываться под удар. Перед штрафной Иннсье вернул мяч поляку, а тот заставил капитулировать Хандановича.

Забитый мяч сыграл с "партенопейцами" злую шутку. Они отдали инициативу хозяевам. Интеру долго не удавалось побеспокоить Оспину, но Наполи сам помог. В одном из моментов Кулибали заблокировал удар рукой. VAR был категоричен – пенальти. Чалханоглу уверенно пробил с точки. Дальше снова была равная игра, однако на перерыв Интер ушел лидером. Наполи во время угловых не ставит игроков на штанги, и именно под ближнюю срезал мяч Перишич.

После перерыва Наполи не смог активизироваться. Создавалось впечатление, что это "нерадзурри" нужно было отыгрываться. Уже на старте второго тайма Хакан и Лаутаро заставили Оспину продемонстрировать чудеса реакции. Даже это не разбудило гостей. Моментов у них было мало. Интер же методично наращивал свое преимущество, которое на 61-й минуте было закономерно конвертировано в забитые мячи. Провал Наполи, "змеи" выбегают в контратаку с численным преимуществом, и Лаутаро наконец-то сумел отличиться. 3:1.

Когда не идет командная игра, на первый план должны выходить индивидуальности. У Наполи такая нашлась. Кулибали обокрал Джеко и отпасовал на Мертенса. Дрис не стал ничего выдумывать и пальнул из-за пределов штрафной. Удар получился роскошным. Ханданович кончиками пальцев достал, но парировать не смог. Этот шедевр бельгийца стал историческим. Теперь именно Мертенс является лучшим бомбардиром Наполи в рамках Серии А, имея в своем активе 103 гола.

Необходимого импульса это не дало. Причиной стали остановки в игре. Шкриняр и Осимхен в борьбе за мяч ударились головами. Словак выдержал, а вот нигерийца пришлось менять. Некоторое время командам понадобилось, чтобы прийти в себя и зажечь на последних минутах. Джеко упустил прекрасную возможность закрепить преимущество Интера после паса Перишича. А вот Наполи помешало только мастерство Хандановича. Ди Лоренцо подал на дальний край вратарской. Туда ворвался Руй и пробил с отскоком от газона. Кипер среагировал и совершил феноменальный сейв. Все тот же Мертенс мог стать спасителем, но не сумел как следует пробить – мяч полетел выше.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Интера, сократившего отставание от лидеров до четырех очков. Наполи вслед за Миланом потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Серии А. Интриги в борьбе за Скудетто стало еще больше.