Нигериец получил повреждение в матче против Интера (2:3) и был заменен уже в начале второго тайма.

Напрасный шедевр в видеообзоре матча Интер – Наполи – 3:2

Осимхен столкнулся головами с центрбеком "нерадзурри" Миланом Шкриняром и свалился на землю. Лицо 22-летнего нападающего напоминало боксера, а обследование в больнице оптимизма не прибавило – многочисленные переломы орбиты и левой скулы со смещением. Осимхен пропустит около месяца и 19 декабря рискует не сыграть против главного конкурента Наполи за лидерство – Милана, сообщает Сalciomercato.

Добавим, что в текущем сезоне нигериец провел 14 матчей, отличился 9 голами и 2 ассистами.

Интер в зрелищном матче перестрелял Наполи – первое поражение лидера Серии А, исторический шедевр Мертенса