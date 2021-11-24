Нападник Наполі Віктор Осімхен уже почав реабілітацію після травми, отриманої в матчі з Інтером (2:3).

На старті другого тайму звітної гри Осімхен зіткнувся головами з центрбеком "нерадзуррі" Міланом Шкріняром і повалився на землю. Обстеження виявило численні переломи орбіти та лівої вилиці зі зміщенням.

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За інформацією La Gazzetta dello Sport, хірург Джанпаоло Тартаро оперував нігерійця майже 5 годин. Для корекції черепа довелося використати шість пластин та 18 титанових гвинтів. Реабілітація футболіста триватиме щонайменше 90 днів. Відтак, він пропустить Кубок африканських націй, який стартує в січні.

Нагадаємо, Осімхен перебрався в Наполі влітку 2020-го року. Загальна сума виплат за форварда становить близько 70 млн євро. Це трансферний рекорд поточного лідера Серії А. У нинішньому сезоні нігерієць провів 14 матчів на клубному рівні, забивши у них 9 голів.

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