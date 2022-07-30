Гистологическое обследование выявило у 28-летнего ивуарийца злокачественную опухоль яичка. Он должен пройти курс химиотерапии и точно пропустит несколько месяцев, сообщает официальный сайт дортмундцев.

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"Теперь Себастьян получит лучшее лечение. Шансы на выздоровление очень хорошие. Мы желаем ему и его семье много сил и оптимизма, наши мысли с ним в это тяжелое время", – сказал спортивный директор Борусии Себастьян Кель. Клуб предупредил, что в дальнейшем не будет публиковать никакой информации о процессе лечения Алле.

Напомним, несколько недель назад Боруссия отдала 31 млн евро за бомбардира Аякса, который должен был заменить Эрлинга Холанда. Впрочем, сейчас Алле следует отложить все футбольные вопросы на второй план и думать исключительно о своем здоровье.

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