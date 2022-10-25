Нападник дортмундської Борусії Себастьян Аллє відновлюється після хіміотерапії на клубній базі свого попереднього клубу Аякса. Про це повідомляє ESPN.

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"Він запитав у нас, чи можна йому приїхати і тренуватися, тому що він проходить реабілітацію в Амстердамі. Звичайно, ми відповіли згодою. Чудово, що він побуде з нами деякий час. Він зміг попрацювати над відновленням на одному з наших полів", – сказав головний тренер Аякса Альфред Схрьодер.

Нагадаємо, що Аллє перейшов з Аякса до Борусії минулого літа за 31 мільйон євро. Ще 4 мільйони євро передбачені Аяксу можливими бонусами.

У липні у 28-річного форварда було виявлено злоякісну пухлину яєчка, його прооперували.

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