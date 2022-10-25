35-мільйонний форвард Борусії тренується на базі Аякса
Себастьян Аллє проходить процес відновлення на клубній базі Аякса.
Нападник дортмундської Борусії Себастьян Аллє відновлюється після хіміотерапії на клубній базі свого попереднього клубу Аякса. Про це повідомляє ESPN.
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"Він запитав у нас, чи можна йому приїхати і тренуватися, тому що він проходить реабілітацію в Амстердамі. Звичайно, ми відповіли згодою. Чудово, що він побуде з нами деякий час. Він зміг попрацювати над відновленням на одному з наших полів", – сказав головний тренер Аякса Альфред Схрьодер.
Нагадаємо, що Аллє перейшов з Аякса до Борусії минулого літа за 31 мільйон євро. Ще 4 мільйони євро передбачені Аяксу можливими бонусами.
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