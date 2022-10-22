В субботу в 11-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 11-й тур

Аугсбург – РБ Лейпциг – 3:3

Голы: Бериша, 33 (п.), Демирович, 51, Варгас, 64 – Силва, 73, Нкунку, 89, Рамос, 90

Удаление: Яго, 66 (Аугсбург, вторая желтая карточка)

Байер – Вольфсбург – 2:2

Голы: Диаби, 17, Фримпонг, 76 – Андрих, 29 (аг.), Арнольд, 53 (п.)

Нереализованный пенальти: Диаби, 8 (Байер)

Боруссия Д – Штутгарт – 5:0

Голы: Беллингем, 2, 53, Зюле, 13, Рейна, 44, Мукоко, 72

Хоффенхайм – Бавария – 0:2

Голы: Мусиала, 18, Шупо-Мотинг, 38

Фрайбург – Вердер – 2:0

Голы: Кублер, 56, Грифо, 80 (п.)

Удаление: Фридль, 14 (Вердер, красная карточка)

Боруссия М – Айнтрахт – начало встречи в 19:30

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Соперник Шахтера в группе Лиги чемпионов – РБ Лейпциг – расписал невероятную ничью с соседом по турнирной таблице Аугсбургом. Раум в середине первого тайма сбил соперника в собственной штрафной и "привез" пенальти, который четко реализовал Бериша. После перерыва Демирович откликнулся на подачу с углового и головой увеличил преимущество хозяев. Впоследствии Варгас, казалось, снял все вопросы о победителе, однако все только начиналось.

Яго в середине второй сорокапятиминутки подвел Аугсбург, заработав в течение минуты два "горчичника" и оставил команду в меньшинстве. "Быки" сумели реализовать численное большинство и Силва один гол отквитал. За минуту до завершения основного времени Нкунку зажег надежду в сердцах болельщиков, а в следующей атаке Новоа Рамос совершил невозможное, сравняв счет – подопечные Марко Розе оформили роскошный камбек, отыгравшись с 0:3.

Байер в матче с Вольфсбургом продолжил свое пике. Леверкузенцы могли выходить вперед уже в начале матча, однако Диаби с пенальти (за игру рукой) не попал в ворота. Уже через семь минут Мусса реабилитировался, забив с игры. Однако в середине тайма досадный автогол Андриха выровнял положение. Начало второй сорокапятиминутки ознаменовалось одиннадцатиметровым – Тапсоба врезал по ногам сопернику. Градецки пытался помешать удару Арнольда, но помешать не смог. Фримпонг за 15 минут до завершения матча спас ничью для "фармацевтов" – одно очко помогло команде Хаби Алонсо выбраться из низин турнирной таблицы.

Боруссия Д без проблем справилась со Штутгартом. Команда в первом тайме забила три сухих гола, а после перерыва Беллингем оформил дубль. Мукоко за 20 минут до завершения матча поставил жирную точку – "шмели" поднялись сразу на 4 строчки и вошли зону Лиги чемпионов.

Бавария на выезде одолела Хоффенхайм. Колоссальное преимущество гостей в первом тайме воплотилось в два гола: Мусиала вывел мюнхенцев вперед, а незадолго до перерыва Шупо-Мотинг закрепил успех "Ротен". После отдыха хозяева немного выровняли игру, но забить хотя бы гол престижа им было не суждено.

В еще одном матче Фрайбург одолел Вердер и поднялся в топ-3 Бундеслиги. Уже в начале матча бременцы остались в меньшинстве – команду подвел Фридль. Реализовать свое преимущество хозяева смогли после перерыва: Кублер с игры и Грифо с пенальти реабилитировались в глазах болельщиков за разгром в предыдущем туре от Баварии (0:5).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ