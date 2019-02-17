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19-летний Дзаньоло уже определился, где хочет завершить карьеру

15:16 20 Читати українською
19-летний Дзаньоло уже определился, где хочет завершить карьеру
Николо Дзаньоло / Фото Paulo Bruno

Атакующий полузащитник Ромы Николо Дзаньоло строит весьма амбициозные планы в римском клубе.

"Хочу стать символом Ромы. Моя цель – остаться в этом клубе навсегда.

Я не считаю, что чем-то похож на Франческо Тотти, но моя мечта – провести всю карьеру в Роме. Постараюсь это сделать", – цитирует 19-летнего хавбека Football Italia.

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Напомним, 19-летний Николо является одним из самых перспективных талантов итальянского футбола, который успешно выступает за молодежную национальную команду и уже завоевал себе место в основе римского клуба.

В текущем сезоне Серии А Дзаньйоло провел 14 матчей, в которых отметился 3-мя голами и 2-мя ассистами.

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Теги
Италия Франческо Тотти Франческо Тотти Рома Рома Николо Дзаньоло Николо Дзаньоло
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