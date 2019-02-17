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19-річний Дзаньйоло вже визначився, де хоче завершити кар'єру

15:15 101 Читать на русском
19-річний Дзаньйоло вже визначився, де хоче завершити кар'єру
Ніколо Дзаньйоло / Фото Paolo Bruno

Атакувальний півзахисник Роми Ніколо Дзаньйоло будує вельми амбітні плани у римському клубі.

"Хочу стати символом Роми. Моя мета – залишитися в цьому клубі назавжди.

Я не вважаю, що чимось схожий на Франческо Тотті, але моя мрія – провести всю кар'єру в Ромі. Постараюся це зробити", - цитує 19-річного хавбека Football Italia.

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Нагадаємо, 19-річний Ніколо є одним з найперспективніших талантів італійського футболу, який успішно виступає за молодіжну національну команду та вже завоював собі місце в основі римського клубу.

В поточному сезоні Серії А Дзаньйоло провів 14 матчів, в яких відзначився 3-ма голами та 2-ма асистами.

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Теги
Італія Франческо Тотті Франческо Тотті Рома Рома Ніколо Дзаньйоло Ніколо Дзаньйоло
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