19-річний Дзаньйоло вже визначився, де хоче завершити кар'єру

Атакувальний півзахисник Роми Ніколо Дзаньйоло будує вельми амбітні плани у римському клубі.

"Хочу стати символом Роми. Моя мета – залишитися в цьому клубі назавжди.

Я не вважаю, що чимось схожий на Франческо Тотті, але моя мрія – провести всю кар'єру в Ромі. Постараюся це зробити", - цитує 19-річного хавбека Football Italia.

19-річний рекордсмен ЛЧ попросив свою маму більше не публікувати пікантні фото – красуня почала видаляти

Нагадаємо, 19-річний Ніколо є одним з найперспективніших талантів італійського футболу, який успішно виступає за молодіжну національну команду та вже завоював собі місце в основі римського клубу.

В поточному сезоні Серії А Дзаньйоло провів 14 матчів, в яких відзначився 3-ма голами та 2-ма асистами.

Ноунейм, забракований через зріст, став рекордсменом Італії в ЛЧ: Ніколо Дзаньйоло – потенційний "новий Тотті" для Роми