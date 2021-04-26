"Конечно, это лучший подарок. Мы же работали 8 месяцев, чтобы праздновать и так совпало. Приятно, что в мой день рождения. Эмоции тренера – немного другое. Все-таки, тренерская работа – несколько иная, но радость похожая.

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Почему вел себя немного скованно? Потому что это победа в первую очередь игроков. Они куют победу на поле и должны себя так вести. Хотел ли сам хотя бы на минуту выйти на поле? Нет, уже время прошло. Главное, чтобы таких матчей как с Ингульцом было побольше – 2:0 на 15-й минуте, и смотришь игру спокойно. Подарок Шахтера? +13 – становится теплее. Но самое главное, что мы выиграли, не будем обращать внимание на соперника. Главное улучшать свою игру и добиваться побед. Но приятно", – цитирует Гусева официальный сайт Динамо.

До конца сезона киевляне проведут три тура УПЛ (Ворскла, Мариуполь, Колос), а 13 мая будут противостоять Заре в финале Кубка Украины.

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