Игроки киевского Динамо не сдерживали эмоций после триумфа в чемпионате Украины 2020/21.

После разгрома Ингульца киевское Динамо официально стало чемпионом Украины, получив свой 16-й трофей за время независимости страны.

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Команда получила долгожданный титул и золотые медали украинского первенства и отпраздновала с трофеем в чаше НСК Олимпийский. Торжество продолжилось и в раздевалке, где игроков и тренерский штаб поздравил президент Динамо Игорь Суркис, легенда киевлян Леонид Буряк и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Напомним, киевляне разбили Ингулец (5:0) и оформили чемпионство за 3 тура до окончания чемпионата.

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