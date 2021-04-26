"Звичайно, це найкращий подарунок. Ми ж працювали 8 місяців, щоб святкувати і так співпало. Приємно, що в мій день народження. Емоції тренера – трохи інше. Все ж, тренерська робота – трохи інша, але радощі схожі.

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Чому поводився трохи скуто? Тому що це перемога в першу чергу гравців. Вони кують перемогу на полі і повинні так поводитися. Чи хотів сам бодай на хвилину вийти на поле? Ні, вже час минув. Головне, щоб таких матчів як з Інгульцем було побільше – 2:0 на 15-й хвилині, і дивишся гру спокійно. Подарунок Шахтаря? +13 – стає тепліше. Але найголовніше, що ми виграли, не звертатимемо увагу на суперника. Головне покращувати свою гру і добиватися перемог. Але приємно", – цитує Гусєва офіційний сайт Динамо.

До кінця сезону кияни проведуть три тури УПЛ (Ворскла, Маріуполь, Колос), а 13 травня протистоятимуть Зорі у фіналі Кубка України.

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