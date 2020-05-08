10 гравців Атлетіко підчепили коронавірус – історичний антирекордсмен досі позитивний

Спалах коронавірусу виявлений серед гравців мадридського Атлетіко.

Футболісти мадридського Атлетіко пройшли медичне обстеження перед відновленням тренувального процесу. Результати тесту на COVID-19 виявили сліди хвороби відразу у 10 виконавців, повідомляє AS.

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За інформацією видання, у дев'яти гравців у крові вже є антитіла. Це означає, що вони перехворіли коронавірусом, тому отримали дозвіл на тренування. Проте, захисник Ренан Лоді досі позитивний. Йому належить пройти через карантин і знову здати тест. Хвороба у бразильця розвивається безсимптомно.

До слова, минулого літа Лоді підписав контракт з Атлетіко на шість років. Сума трансферу з бразильського клубу Атлетіко Паранаенсе склала близько 20 млн євро. 22-річний захисник вже встиг записати своє ім'я в історію мадридського клубу, заробивши найшвидше вилучення в дебютному матчі. Лоді отримав червону картку вже на 42-й хвилині матчу проти Хетафе.

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