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Зозуля и Кравец в авангарде – команды украинцев первыми в Сегунде возобновили тренировки

20:07 26 Читати українською
Зозуля и Кравец в авангарде – команды украинцев первыми в Сегунде возобновили тренировки
Василий Кравец / фото: Луго

Испанский футбол продолжает оправляться от пандемии. Ряд команд начали тренировочный процесс.

Сразу семь команд испанской Сегунды 8 мая провели первые тренировки на клубных базах после карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca.

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Среди первых оказались Луго, за который выступает Василий Кравец, и Альбасете Романа Зозули. Кроме команд украинских футболистов, также начали работу Сарагоса, Депортиво, Эльче, Нумансия и Лас-Пальмас.

Напомним, Сегунда ушла на вынужденную паузу после 31 тура. Альбасере на даный момент расположился на 18 месте, имея в своем активе 35 очков, у Луго на один зачетный пункт меньше и 20-я позиция.

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Испания Видеоновости Луго Луго Сегунда Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Василий Кравец Василий Кравец
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