Лионель Месси записал видеообращение для своего самого зрелого болельщика.

Аргентинец Дон Эрнан является горячим фанатом Лионеля Месси, пенсионер уже почти 20 лет вручную записывает каждый гол нападающего Барселоны.

Месси устроил переполох в Майами – фанаты окружили дом звездного форварда

Слухи о 100-летнем болельщике дошли до самого Лионеля и он записал видео для дедушки. Внимание со стороны Месси растрогало Эрнана, он прокомментировал поздравление: "Я всегда следил за тобой и буду поддерживать до конца".

Дон Эрнан также продемонстрировал журналистам все свои записи с голами кумира.

Аргентина победила Бразилию и выиграла Копа Америка – Месси добыл трофей со сборной, Скалони прервал проклятие

This 100-year-old football fanatic has handwritten notes of every goal Lionel Messi has scored ? ️ pic.twitter.com/9taHCRcimj — The Sun Football (@TheSunFootball) July 21, 2021