Аргентинський фанат Дон Ернан є палким прихильником Ліонеля Мессі, пенсіонер вже майже 20 років вручну записує кожен гол нападника Барселони.

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Чутки про 100-річного вболівальника дійшли до самого Ліонеля і він записав відео для дідуся. Увага з боку Мессі розчулила Ернана, він прокоментував привітання: "Я завжди слідкував за тобою і буду підтримувати до кінця".

Дон Ернан також продемонстрував журналістам усі свої записи із голами кумира.

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This 100-year-old football fanatic has handwritten notes of every goal Lionel Messi has scored ? ️ pic.twitter.com/9taHCRcimj — The Sun Football (@TheSunFootball) July 21, 2021