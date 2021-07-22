100-річний дідусь документував кожен гол Мессі та отримав привітання від кумира – зворушливе відео
06:00 - Читать на русском
Ліонель Мессі записав відеозвернення для свого найстаршого вболівальника.
Аргентинський фанат Дон Ернан є палким прихильником Ліонеля Мессі, пенсіонер вже майже 20 років вручну записує кожен гол нападника Барселони.
Мессі влаштував переполох у Маямі – фанати оточили будинок зіркового форварда
Чутки про 100-річного вболівальника дійшли до самого Ліонеля і він записав відео для дідуся. Увага з боку Мессі розчулила Ернана, він прокоментував привітання: "Я завжди слідкував за тобою і буду підтримувати до кінця".
Дон Ернан також продемонстрував журналістам усі свої записи із голами кумира.
Аргентина перемогла Бразилію і виграла Копа Амеріка – Мессі здобув трофей зі збірною, Скалоні перервав тривале прокляття
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter