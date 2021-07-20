Во время отдыха в Майами местные фанаты Лионеля Месси узнали адрес дома, который арендовал аргентинец, и караулили у ограждения за заветными автографами и селфи.

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Нападающий не смог игнорировать просьбы болельщиков и вышел к ожидающим, чем спровоцировал настоящее неистовство в толпе.

Напомним, с 30 июня Лионель официально находится в статусе свободного агента, ведь его контракт с Барселоной завершился. По слухам, Месси уже подписал новое соглашение с каталонцами.

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