Месси устроил переполох в Майами – фанаты окружили дом звездного форварда
Аргентинскому нападающему трудно организовать отпуск без внимания болельщиков.
Во время отдыха в Майами местные фанаты Лионеля Месси узнали адрес дома, который арендовал аргентинец, и караулили у ограждения за заветными автографами и селфи.
Месси побил рекорд Instagram – победное фото аргентинца собрало невероятное количество лайков
Нападающий не смог игнорировать просьбы болельщиков и вышел к ожидающим, чем спровоцировал настоящее неистовство в толпе.
Напомним, с 30 июня Лионель официально находится в статусе свободного агента, ведь его контракт с Барселоной завершился. По слухам, Месси уже подписал новое соглашение с каталонцами.
Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує