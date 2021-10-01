"Ящук говорив, що футболісти відмовляються давати інтерв'ю і поводяться неналежно. Але всі журналісти знають, що я завжди лояльно ставлюся до цього, завжди відкритий, завжди даю інтерв'ю.

Юрченко відмовив Ворсклі та Шерифу – примхи новачка Десни зіграли з ним злий жарт

Після такої інсайдерської інформації, що виходить від нього, яка взагалі незрозуміло звідки береться, зникає бажання спілкуватися з такими людьми. Навіщо він це говорить – незрозуміло. Я тепер розумію інших футболістів, чому вони так ставляться до нього і до його роботи. Тому що це ні в які ворота не лізе, таке говорити і давати такі інсайди.

Те, що він сказав про мене – просто смішно. Якщо людині хочеться писати те, що він хоче – добре, нехай пише. Але це некрасиво позначається на гравцях. Зараз – на мені, раніше – ще на комусь іншому. Наскільки я розумію, такі ситуації часто трапляються. Скажу м'яко – це некрасиво", – сказав Юрченко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, раніше Ящук повідомив, що Юрченко влітку відмовився переходити у Ворсклу через серйозну конкуренцію за місце в основі, а трансфер в Шериф вважав кроком назад.

"Хочу підтримати Україну": патріот з Вереса – обожнює Гімн, залякував легіонерів Шахтаря, подобався одіозному президенту