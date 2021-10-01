"Ящук говорил, что футболисты отказываются давать интервью и ведут себя неподобающе. Но все журналисты знают, что я всегда лояльно отношусь к этому, всегда открыт, всегда даю интервью.

Юрченко отказал Ворскле и Шерифу – капризы новичка Десны сыграли с ним злую шутку

После такой инсайдерской информации, исходящей от него, которая вообще непонятно откуда берется, пропадает желание общаться с такими людьми. Зачем он это говорит – непонятно. Я теперь понимаю других футболистов, почему они так относятся к нему и к его работе. Потому что это ни в какие ворота не лезет, такое говорить и давать такие инсайды.

То, что он сказал обо мне – просто смешно. Если человеку хочется писать то, что он хочет – хорошо, пусть пишет. Но это некрасиво сказывается на игроках. Сейчас – на мне, раньше – еще на ком-то другом. Насколько я понимаю, такие ситуации часто случаются. Скажу мягко – это некрасиво", – сказал Юрченко в комментарии Tribuna.

Напомним, ранее Ящук сообщил, что Юрченко летом отказался переходить в Ворсклу из-за серьезной конкуренции за место в основе, а трансфер в Шериф считал шагом назад.

"Хочу підтримати Україну": патріот з Вереса – обожнює Гімн, залякував легіонерів Шахтаря, подобався одіозному президенту