Обидві команди мали серію з 4 турів чемпіонату без поразок. Також у обох був матч єврокубків посеред тижня.

Мілан дотиснув Дженоа після заміни Маліновського – Жиру сейвом врятував 1 місце, догрававши у воротах замість голкіпера

Фіорентина приголомшила чемпіона курйозним голом на 7-й хвилині. Мартінес коліном пробив у стійку, а Брекало на добиванні з дуже гострого кута примудрився поцілити поміж ніг Мерету. Наполі відігрався лише під завісу тайму. Парізі грудьми надто легко скинув Терраччано, і кіпер "фіалок" зніс Осімхена – пенальті. Головний бомбардир Наполі знову взявся бити з "позначки" і цього разу уникнув кпинів у соцмережах.

На старті другої половини історія ледь не повторилась. Осімхен перехопив погане вкидання з ауту, але Терраччано замість фолу здійснив сейв. Натомість Фіорентина не пробачала. Олівейра випадково прокинув м'яч на Бонавентуру – 1:2. На 90+3-й хвилині Ніко Гонсалес поставив масну крапку з передачі Парізі, який реабілітувався за помилку.

Перемога дозволила Фіорентині увірватися до топ-4 Серії А, посунувши якраз Наполі.

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