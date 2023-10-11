"Той, хто хоче грати Суперкубок в Саудівській Аравії – ідіот. Ви бачили, що відбувається в Ізраїлі? На цих територіях може бути повітряна блокада.

Чемпіони Італії готові бойкотувати новий формат Суперкубка – шанс для Мілана та Аталанти

Все це, заради чого? Виграти ще кілька мільйонів? Давайте зіграємо на Олімпіко! Я не бойкотую: я просто сказав, будьте обережні", – цитує Де Лаурентіса Marca.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Суперкубок має пройти в Ер-Ріяді з 21 по 25 січня. Наполі та Фіорентина мають сумніви до того, чи брати участь в турнірні. Якщо обидва клуби відмовляться, то їх замінять Мілан та Аталанта.

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