"Ще раніше, коли я тільки прийшов, то був упевненим в необхідності підсилення. Тепер, після двох місяців роботи, можу тільки стверджувати це. Команда потребує вдосконалення. Чекаю зустрічі з керівництвом, щоб обговорити ситуацію.

Мбаппе оцінив імовірність переходу в Тоттенхем

Раніше я оцінював, на кого з гравців можу розраховувати, а на кого – ні. Безумовно, нам потрібні новачки для кваліфікації в єврокубки, адже у Тоттенхема дуже серйозні суперники. Окрім трансферів, потрібно набратися терпіння і дати нам час, тому що зараз розрив дуже великий. Потрібно багато працювати", – цитує Конте Football.London.

Нагадаємо, італієць очолив Тоттенхем у листопаді, підписавши контракт до літа 2023-го. У семи матчах АПЛ під його керівництвом "шпори" виграли чотири і тричі зіграли внічию. Наразі лондонська команда посідає 6 місце в турнірній таблиці.

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