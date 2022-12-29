Нападник ПСЖ не планує коли-небудь одягати футболку "шпор", які в поточному чемпіонаті Англії посідають 6 місце.

"Я впевнений, що Тоттенхем під керівництвом Конте досягне успіху в поточному сезоні. Антоніо – чудовий тренер, це добре для них.

Мбаппе однозначно відповів щодо шансів змінити клуб взимку

Але не думаю, що колись у своєму житті я гратиму за цю команду", – цитує 23-річного Кіліана Мбаппе журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

У сезоні 2021/22 француз забив за паризьку команду 15 голів і віддав 15 асистів у 24-х матчах всіх турнірів. Влітку 2022-го у нього завершується контракт з ПСЖ, а головним претендентом на Мбаппе називають мадридський Реал, президент якого давно марить підписанням чемпіона світу.

Між Реалом та ПСЖ назріває війна: Мбаппе та ще два фактори, що її провокують